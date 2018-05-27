В МЧС рассказали подробности крушения самолета в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Крушение самолета в Волгоградской области произошло вдали от жилых домов, сообщает РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Легкомоторный самолет, который обрабатывал поля, разбился в 60 километрах от города Фролово Волгоградской области. Пилот погиб.

"На пульт дежурного сообщение о крушении самолета СП-30 поступило в 21.25. Самолет упал вдали от жилых домов, при столкновении с землей самолет загорелся", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, других жертв и разрушений нет, причины крушения выясняются.