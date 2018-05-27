На Урале арестовали следователя за обещание "отмазать" от ответственности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Сотрудник регионального управления Следственного комитета арестован в Екатеринбурге по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц, сообщил РИА Новости сотрудник регионального управления СК РФ Максим Чалков.

По версии следствия, подозреваемый с подельниками обещал местному жителю за несколько миллионов рублей избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности.

"В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного находилось в компетенции иного правоохранительного органа", – сказал Чалков.

Следователь и двое его сообщников были задержаны сотрудниками ФСБ и СК 23 мая в ходе спецоперации после обращения мужчины, от которого подозреваемые требовали деньги. Все трое фигурантов уголовного дела сейчас заключены под стражу, добавил Чалков.