В Татарстане эвакуировали три железнодорожных вокзала

Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото

Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото

КАЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Пассажиров сразу трёх вокзалов в Татарстане – двух в Казани и одного в Набережных Челнах – эвакуировали в воскресенье днём из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"В 14.40 началась эвакуация на вокзалах "Казань-1", "Восстание-Пассажирская" и "Набережные Челны". Отрабатывали сразу три вокзала. Причина – обнаружение подозрительного предмета", — сказал собеседник агентства.

По его информации, силами Казанского линейного управления было проведено обследование вокзалов, в том числе кинологами, взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

"Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет", — добавил собеседник агентства.