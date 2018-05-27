Житель Екатеринбурга 30 раз ударил ножом девушку и сжег квартиру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости с региональном управлении СК РФ.

По информации издания "Наша газета", на улице Чайковского в Екатеринбурге 18-летний молодой человек набросился на подругу и нанес ей не менее 30 ножевых ранений. После этого он поджег свою квартиру и скрылся. Родителей юноши в этот момент не было дома.

В Следственном комитета агентству подтвердили случившееся, отметив, что обвиняемый уже арестован. "По версии следствия, 22 мая житель Екатеринбурга 1999 года рождения совершил убийство своей знакомой 2000 года рождения. В настоящее время этому молодому человеку уже предъявлено обвинение по статье "Убийство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в СУСК РФ по Свердловской области.

По данным областной полиции, точный мотив преступления сейчас устанавливается. "Восемнадцатилетний местный житель, скрывшийся изначально с места преступления, через сутки добровольно явился в полицию и дал признательные показания. Сыщики уголовного розыска передали его вместе с собранными материалами в региональный СКР, где установят мотив преступления", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.