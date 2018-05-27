Пропавшего под Брянском четырехлетнего мальчика нашли мертвым

БРЯНСК, 27 мая — РИА Новости. Четырехлетний мальчик, поиски которого велись с четверга в Брянской области, обнаружен мертвым, сообщает региональное управление СК.

"Сегодня тело мальчика было обнаружено в выгребной яме на территории местной школы", — говорится в сообщении.

Мальчик в селе Стечна Погарского района ушел из дома в неизвестном направлении после полудня в четверг. К поискам ребенка было привлечено около 300 человек, в том числе спасатели и сотрудники экстренных служб, местные жители и добровольцы отряда "Лиза Алерт". Поиски продолжались и в ночное время.

Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве, расследование продолжается.