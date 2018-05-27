Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края локализован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее пресс-служба ГУМЧС сообщала, что возгорание в Лидоге произошло в воскресенье на открытой площадке, где хранится готовая продукция. Площадь пожара достигала 1 тысячу квадратных метров. ГУМЧС отмечало, что из Хабаровска в Лидогу вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой и самолет Бе-200 ЧС.

"Пожар в селе Лидога локализован", — сказал собеседник агентства.

Всего для ликвидации пожара задействованы 30 человек и девять единиц техники. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.

По информации Госпожнадзора, ранее инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии, руководству направлялись предписания устранить недостатки.