Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края локализован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Пожар в селе Лидога локализован", — сказал собеседник агентства.
Всего для ликвидации пожара задействованы 30 человек и девять единиц техники. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.
По информации Госпожнадзора, ранее инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии, руководству направлялись предписания устранить недостатки.