Священника Грозовского этапировали в мурманскую колонию

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, во время оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. Архивное фото

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, во время оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Осуждённого за надругательство над детьми священника Глеба Грозовского этапировали в колонию в Мурманской области, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Уткин.

По его словам, это произошло "где-то в начале мая".

Как рассказала сестра осужденного Любовь Грозовская, её брат сейчас находится в исправительной колонии 16 в поселке Мурмаши в помещении, которое работает как следственный изолятор.

"После получения "законки" (документ из суда, сообщающий о вступлении приговора в законную силу) его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима", — сказала Грозовская.

При этом в областном УФСИН РИА Новости информацию о местонахождении священника сообщать отказались.

В начале года Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Как установил суд, в 2009 году священник надругался над девочкой в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере, а в 2013 году — еще над двумя — в лагере на острове Кос в Греции.

Приговор вступил в законную силу 13 апреля. На минувшей неделе защита подала кассационную жалобу.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ также отстранен от служения. При этом Гатчинская епархия, вопреки вступлению приговора в законную силу, пока не планирует лишать его священнического сана. По словам представителей епархии, вопрос поднимут только после того, как дело пройдет по всем инстанциям вплоть до Верховного суда.