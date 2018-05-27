В Челябинске из-за вандализма на мемориале в парке Победы возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в том, что в пьяном состоянии он поджог цветы и венки на мемориале "Защитникам Отечества" в Челябинске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным полиции, сотрудников охраны правопорядка вызвали очевидцы, сообщившие, что на мемориале "Защитникам Отечества" мужчина сжег цветы и венки. Полиция задержала подозреваемого — 36-летнего жителя Челябинска, находившегося в состоянии опьянения.

"Полицией Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.