В Якутске после отключения света организовали проверку

ХАБАРОВСК, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура Якутии организовала проверку после аварийного отключения электроэнергии в Якутске, где без света утром в воскресенье остались более 50 тысяч потребителей, сообщает ведомство.

В воскресенье рано утром на Якутской ГРЭС-2 произошло отключение электроснабжения. Было обесточено около 54 тысяч бытовых и промышленных потребителей. В течение двух часов электроснабжение восстановили.

"Прокуратура республики Саха (Якутия) организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электричества осталась часть потребителей Якутска. Предварительно установлено, что причиной аварийного отключения явилась остановка ряда турбин на Якутской ГРЭС-2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый заместитель прокурора республики направил в управление Ростехнадзора требование о проведении проверки исполнения законодательства об электроэнергетике.