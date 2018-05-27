В Челябинске пьяный мужчина сжег венки на мемориале "Защитникам Отечества"

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что сжег цветы и венки на мемориале "Защитникам Отечества" в парке Победы в Челябинске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Очевидцы случившего в парке Победы, где были сожжены венки и цветы на мемориале, вызвали сотрудников полиции. Они оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, добавил он.