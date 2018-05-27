Детей, заблудившихся в лесу на Кубани, нашел местный волонтер

КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. Двое детей, пропавших вечером в субботу в лесу в Абинском районе Краснодарского края, нашел местный волонтер, медицинская помощь им не понадобится, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

"Детей обнаружил местный волонтер. Сейчас их выведут из леса, медицинская помощь им не понадобится", — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером два двоюродных брата ушли в лес на прогулку в Абинском районе и заблудились. К спасательным работам привлекались более 80 человек.