В лесу на Кубани спасатели ищут пропавших детей

КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. Двух мальчиков, заблудившихся в лесу на Кубани, с вечера субботы ищут спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как уточнили в главке, два двоюродных брата в субботу вечером около 20.30 мск пошли гулять в лес в поселке Новый Абинского района, позднее они позвонили родителям и сказали, что заблудились. К настоящему моменту мальчики на связь больше не выходили.

"Спасатели начали поиски детей в субботу вечером, сейчас поиски продолжаются. Задействовано 86 человек и 15 единиц техники, в том числе ресурсы подразделения МЧС — Крымский поисково-спасательный отряд, пожарные", — сказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту организована доследственная проверка.

"Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю по факту безвестного исчезновения подростков организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.