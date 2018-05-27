В лесу на Кубани спасатели ищут пропавших детей

КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. Двух мальчиков, заблудившихся в лесу на Кубани, с вечера субботы ищут спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Спасатели начали поиски детей в субботу вечером, сейчас поиски продолжаются. Задействовано 86 человек и 15 единиц техники, в том числе ресурсы подразделения МЧС — Крымский поисково-спасательный отряд, пожарные", — сказали в МЧС.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту организована доследственная проверка.
"Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю по факту безвестного исчезновения подростков организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.