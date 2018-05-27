СК назвал основные версии крушения легкомоторного самолета под Рязанью

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Крушение легкомоторного самолета в Рязанской области могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что возле села Кобылино Рязанской области в субботу упал легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна погиб.

"Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность", — говорится в сообщении.

Указывается, что "после гибели 54-летнего пилота в Рязанской области следователи опрашивают владельца самолета, изъяты документы и образцы топлива".