В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил женщину и ее ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Женщина и ее маленький ребенок погибли под колесами грузового поезда в Красносулинском районе Ростовской области, еще один ребенок госпитализирован, сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД на транспорте в 23.30 мск субботы.

"По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Погибшими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения. Еще один ее ребенок 2015 года рождения госпитализирован в городскую больницу.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", — информирует ведомство.

По словам источника, знакомого с ситуацией, женщина была в нетрезвом виде. "Поезд подавал ей сигнал, но она сделала шаг не в ту сторону, упала и погибла она и ее четырехлетний ребенок. Трехлетнему ребенку ампутировало на ноге пальцы, он находится в больнице", — сказал РИА Новости источник.