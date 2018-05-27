В ТЦ в Барнауле произошел пожар

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье днем в торговом центре "Весна" в Барнауле, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Площадь пожара, очаг которого находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой, составила около двух квадратных метров. Внутри здания горения и серьезного задымления не было. Администрация центра организовала оперативную эвакуацию посетителей и персонала. Система автоматического оповещения в центре также сработала должным образом", — сказал собеседник агентства.
На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.
В Барнауле горит торговый центр "Весна". Очевидцы говорят, что загорелся утеплитель. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/drC10Y9Ap6— Барнаул.фм (@barnaulfm) 27 мая 2018 г.
После тщательной проверки систем противопожарной автоматики представителями сервисной службы и сотрудниками МЧС центр возобновил работу в обычном режиме. Причина случившегося устанавливается.
Ранее в ТЦ "Весна", как и в других барнаульских ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности, серьезных нарушений в здании обнаружено не было.