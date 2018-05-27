В ТЦ в Барнауле произошел пожар

Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю у торгового центра Весна в Барнауле. 27 мая 2018

Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю у торгового центра Весна в Барнауле. 27 мая 2018

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье днем в торговом центре "Весна" в Барнауле, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По словам собеседника агентства, сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 12.28 (8.28 мск).

"Площадь пожара, очаг которого находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой, составила около двух квадратных метров. Внутри здания горения и серьезного задымления не было. Администрация центра организовала оперативную эвакуацию посетителей и персонала. Система автоматического оповещения в центре также сработала должным образом", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

В Барнауле горит торговый центр "Весна". Очевидцы говорят, что загорелся утеплитель. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/drC10Y9Ap6 — Барнаул.фм (@barnaulfm) 27 мая 2018 г.

После тщательной проверки систем противопожарной автоматики представителями сервисной службы и сотрудниками МЧС центр возобновил работу в обычном режиме. Причина случившегося устанавливается.

Ранее в ТЦ "Весна", как и в других барнаульских ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности, серьезных нарушений в здании обнаружено не было.