В Рязанской области следствие проверяет обстоятельства крушения самолета

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Доследственная проверка организована после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила представитель Московского следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что возле села Кобылино Рязанской области в субботу упал легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна погиб.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Ухоловском районе Рязанской области", — сказала она.

Согласно предварительным данным следствия, 26 мая примерно в 20.40 при проведении агрохимических работ упал легкомоторный самолет марки "Бекас". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.