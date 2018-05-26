В Рязанской области следствие проверяет обстоятельства крушения самолета

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Доследственная проверка организована после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила представитель Московского следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Ухоловском районе Рязанской области", — сказала она.
Согласно предварительным данным следствия, 26 мая примерно в 20.40 при проведении агрохимических работ упал легкомоторный самолет марки "Бекас". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.