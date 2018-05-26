В Третьяковке оценили ущерб от повреждения картины Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" Третьяковская галерее оценивается более чем в 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей", — говорится в постановлении судьи.

Ранее в музее рассказали, что 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием Третьяковки, один из последних посетителей прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь сотрудников галереи, проводивших осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сказали в пресс-службе.