МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать вандала, повредившего картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль.
"Постоянного или временного места жительства в Москве и области он не имеет, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, поэтому прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала дознаватель.
Кроме того, добавила она, у задержанного нет при себе документов, кроме водительского удостоверения, так что его личность пока еще устанавливают.
Выпил и возмутился
Он рассказал, что повредил картину, потому что возмутился ее содержанием. Перед нападением он выпил водки в музейном буфете.
Адвокат на вопрос, как его подзащитный объясняет свои действия, ответил коротко: "Да он сам ничего не понимает".
Он добавил, что попросит избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В результате суд отложил рассмотрение вопроса об аресте до 29 мая, чтобы защита могла собрать необходимые документы, в том числе привезти паспорт Подпорина.
Нападение в галерее
В результате картина получила серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах на фигуре царевича, от падения пострадала рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали.
Ущерб от повреждения полотна оценивается в 500 тысяч рублей