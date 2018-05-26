Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать вандала, повредившего картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль.

Дознаватель заявила в суде, что задержанный "повредил музейный предмет — картину, которая принадлежит государственному музейному фонду России".

"Постоянного или временного места жительства в Москве и области он не имеет, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, поэтому прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала дознаватель.

Кроме того, добавила она, у задержанного нет при себе документов, кроме водительского удостоверения, так что его личность пока еще устанавливают.

Выпил и возмутился

Сам подозреваемый пояснил, что его зовут Игорь Подпорин, он родился в 1981 году в Дагестане, а теперь живет в Воронежской области. Последние полгода он, по его словам, не работал, смотрел за родителями.

Он рассказал, что повредил картину, потому что возмутился ее содержанием. Перед нападением он выпил водки в музейном буфете.

Адвокат на вопрос, как его подзащитный объясняет свои действия, ответил коротко: "Да он сам ничего не понимает".

Он добавил, что попросит избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В результате суд отложил рассмотрение вопроса об аресте до 29 мая, чтобы защита могла собрать необходимые документы, в том числе привезти паспорт Подпорина.

Нападение в галерее

ЧП в Третьяковской галерее произошло накануне вечером, за несколько минут до закрытия. Один из посетителей прорвался к полотну Репина и нанес по защитному стеклу несколько ударов металлической стойкой ограждения.

В результате картина получила серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах на фигуре царевича, от падения пострадала рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали.

Ущерб от повреждения полотна оценивается в 500 тысяч рублей