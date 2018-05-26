В Удмуртии локализовали пожар на территории колонии

УФА, 26 мая — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в деревообрабатывающем цехе исправительной колонии в Удмуртии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного управления МЧС РФ по республике Вероника Митрофанова.

Ранее сообщалось, что в деревообрабатывающем цехе одной из исправительных колоний Удмуртии произошел пожар на площади 900 квадратных метров.

"В 17.29 (16.29 мск) пожар в колонии локализован, это значит — угрозы распространения огня нет. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание", — сказала Митрофанова агентству.