В Удмуртии загорелось здание колонии

УФА, 26 мая — РИА Новости. Деревообрабатывающий цех загорелся в исправительной колонии Удмуртии на площади 900 квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ГУ МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

"Пожар начался в одной из исправительных колоний Удмуртии. Горит деревообрабатывающий цех колонии. По последним данным, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", — рассказала агентству Митрофанова.

По ее словам, в тушении возгорания участвуют пожарные силы управления ФСИН региона и МЧС.

"От МЧС на месте работают 11 единиц техники и 30 человек. Информации о пострадавших нет", — пояснила собеседница агентства.