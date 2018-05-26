Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", которую повредил нетрезвый мужчина, подлежит восстановлению, считает замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

ЧП в Третьяковской галерее произошло накануне вечером. Вандал разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и повредил полотно. Его задержали.

Темерина напомнила, что это не первый акт вандализма, которому подверглась картина. Ей были нанесены повреждения еще при жизни Репина, и тогда полотно попало в Центр Грабаря к известному мастеру Дмитрию Богословскому. После реставрации даже сам художник не мог найти места, где были нанесены повреждения.

"Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", — сказала Темерина РИА Новости.

По ее словам, сложно определить, сколько всего времени понадобится на восстановление картины, так как масштаб повреждений может быть разный. "Возможно, потребуется дублировка холста, если повреждения занимают существенную часть от площади картины. Это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", — добавила специалист.