Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", которую повредил нетрезвый мужчина, подлежит восстановлению, считает замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.
Темерина напомнила, что это не первый акт вандализма, которому подверглась картина. Ей были нанесены повреждения еще при жизни Репина, и тогда полотно попало в Центр Грабаря к известному мастеру Дмитрию Богословскому. После реставрации даже сам художник не мог найти места, где были нанесены повреждения.
По ее словам, сложно определить, сколько всего времени понадобится на восстановление картины, так как масштаб повреждений может быть разный. "Возможно, потребуется дублировка холста, если повреждения занимают существенную часть от площади картины. Это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", — добавила специалист.