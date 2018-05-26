Заседание в Центральном районномй суде Кемерово об избрании меры пресечения начальнику ГУМЧС по Кузбассу Александру Мамонтову. 26 мая 2018

Заседание в Центральном районномй суде Кемерово об избрании меры пресечения начальнику ГУМЧС по Кузбассу Александру Мамонтову. 26 мая 2018

КЕМЕРОВО, 26 мая — РИА Новости. Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении. Об этом сообщил представитель прокуратуры в суде.

Сегодня Центральный районный суд Кемерово рассматривает ходатайство следствия об избрании Мамонтову меры пресечения. Накануне Следственный комитет заявил, что против него и начальника отдела надзора областного главка Григория Терентьева возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых задержали, их обвиняют в халатности и растрате.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не провели в установленные сроки проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Кроме того, Мамонтова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении более 1,8 миллиона рублей.