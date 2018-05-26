КЕМЕРОВО, 26 мая — РИА Новости. Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении. Об этом сообщил представитель прокуратуры в суде.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не провели в установленные сроки проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Кроме того, Мамонтова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении более 1,8 миллиона рублей.
Трагедия в Кемерово
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 37 из них — дети.
Следствие выяснило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
По уголовному делу задержали и арестовали восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за сигнализацию.