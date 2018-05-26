В Красноярском крае завели дело после гибели четырех человек в пожаре

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в дачном доме в Красноярске, во время которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее ГУМВД по краю сообщало, что четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в дачном доме в Октябрьском районе Красноярска, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавляется, что 26 мая в следственные органы поступило сообщение о возгорании частного дома в ПСК "Родничок".

"После тушения пожара были обнаружены тела двоих женщин, мужчины и ребенка, личности которых устанавливаются. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности четырем лицам", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что устанавливаются обстоятельства преступления, назначены экспертизы, в том числе пожаро-техническая, судебно-медицинские. Следствие наряду с другими рассматривает версию о неисправности электропроводки или неосторожном обращении с огнем.