В Красноярском крае во время пожара в дачном доме погибли четыре человека

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в дачном доме в Октябрьском районе Красноярска, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ГУМВД по краю.

"В ночь на 26 мая произошло возгорание дачи, принадлежащей местному жителю. В результате происшествия погибли 4 человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на месте тушения пожара.