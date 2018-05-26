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Происшествия

СМИ не дали замолчать ситуацию: в Псебае расследуют резонансное убийство

08:3126.05.2018
(обновлено: 08:34 26.05.2018)
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© РИА Новости / Светлана БерилоПодъезд по дороге к Псебаю. Архивное фотоПодъезд по дороге к Псебаю. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Берило

ПСЕБАЙ (Краснодарский край), 26 мая — РИА Новости. Убийство многодетной матери в Псебае всколыхнуло небольшой кубанский поселок: местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу всех должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК РФ взяли ход расследования под свой контроль.

Кроме того, чтобы донести до следствия данные местных жителей по обстоятельствам и возможным предпосылкам к совершению жестокого преступления в Псебае в поселок прибыл старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров, встречу посетил корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости / Светлана БерилоДом культуры в Мостовском районе
© РИА Новости / Светлана Берило
Дом культуры в Мостовском районе

С особой жестокостью

Следственные действия в поселке Псебай Краснодарского края
© Фото : Новая Кубань
На Кубани ушел в отставку глава поселка, где убили многодетную мать
Псебай — посёлок городского типа в Мостовском районе Краснодарского края России, в котором проживают около 10,5 тысячи человек. Резонансное убийство, по версии следствия, произошло вечером 13 мая 2018 года: подросток вместе с местными жителями проводил свой досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой проводить ее до дома. По версии обвиняемого, произошел конфликт, после которого он задушил женщину, а тело спрятал. Позже отмечалось, что СК по Краснодарскому краю предъявил 16-летнему и его 20-летнему подросткам обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В социальных сетях публиковалось видео, где якобы с камер наблюдения кафе были запечатлены последние минуты жизни убитой. На кадрах видно, как женщина разговаривает с группой молодых людей, а затем уходит в компании трех-четырех подростков. По данным сообщества в соцсети "ВКонтакте", посвященного новостям Псебая, 18 мая местные жители вышли на митинг, на котором призвали к ответу всех должностных лиц и требовали справедливого расследования убийства. Участники акции выразили опасение, что, благодаря своим связям, отец подростка сможет помочь сыну избежать наказания. Однако присутствующие на сходе представители власти заверили жителей, что отец подозреваемого не является госслужащим и работает в частной компании. Уже в понедельник, 21 мая, глава поселка Псебай Павел Жарков написал заявление об отставке по собственному желанию, а депутаты это решение утвердили.

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
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Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ и направил в поселок для встречи с местными жителями старшего помощника главы Следственного комитета России Игоря Комиссарова. Ему было поручено "услышать и донести до следствия, и при необходимости – до председателя Следственного комитета России, всю ту информацию, которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления". Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отмечала, что следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в этом поселке, что необходимо для дачи должной оценки их действий (равно как и возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач. В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что после убийства в Краснодарский край будет направлена комиссия центрального аппарата МВД РФ "для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего".

© РИА Новости / Светлана БерилоПоселок Псебай
© РИА Новости / Светлана Берило
Поселок Псебай

Последняя капля

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© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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"Мы боялись, что дело "замнут", а "золотая молодежь" останется безнаказанной", – поясняют корреспонденту РИА Новости жители района, собравшиеся у поселкового дома культуры, где в четверг проводил личный прием помощник руководителя СКР Александра Бастрыкина.

"В это кафе ("Ивушка", где отдыхали подозреваемые в убийстве и жертва – ред.) идут дети состоятельных родителей, там же сидят сотрудники органов, молодежь с ними здоровается за руку, а потом там же покупает алкоголь, выпивает, и им никто не делает замечания, несмотря на то, что среди них несовершеннолетние", – рассказывает жительница Псебая.

"Это убийство стало для нас "последней каплей", – добавляет житель поселка, уточняя, что он лично и его знакомые неоднократно сталкивались с бездействием местных правоохранителей.

"Мы вышли на митинг, потому что в районе стал твориться беспредел: что им пишешь заявления на этих малолеток, что нет", – подключается к разговору жительница Мостовского. Женщину перебивает ее приятельница: "Вы понимаете, когда им пишешь заявления, в ответе получаешь, что все "законно и обоснованно", мы устали".

© РИА Новости / Светлана БерилоКафе "Ивушка"
© РИА Новости / Светлана Берило
Кафе "Ивушка"

Будут выслушаны и изучены все сведения

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© Фото : Федерация бокса Республики Крым
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Как пояснил старший помощник председателя Следственного комитета РФ Комиссаров, он прибыл в Псебай, чтобы встретиться с местными жителями, "которые ранее высказывали беспокойство в связи с ходом расследования уголовного дела; криминальной обстановкой, которая сложилась в поселке; и отсутствием необходимой реакции компетентных органов, причины и условия которой, по мнению жителей, способствовали совершению преступления".

"Я буду общаться с вами персонально, буду выслушивать ваше мнение, которое будет доведено до следственной группы, которая здесь работает со вчерашнего дня (со среды – ред.), дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России… Мной будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков поселка Псебай к другим ранее совершенным преступлениям, следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных органов в этом поселке. Для чего это нужно – чтобы можно было в рамках уголовного дела оценить либо их действие, либо возможное бездействие", – обратился Комиссаров перед началом приема.

Он добавил, что по сообщениям обратившихся жителей будет дана правовая оценка – "вплоть до возбуждения уголовных дел". "А если там будут иные обстоятельства, которые потребуют возбуждения новых уголовных дел – они будут возбуждены и будут расследоваться", – заключил Комиссаров.

© РИА Новости / Светлана БерилоВстреча в ДК с помощником СК РФ
© РИА Новости / Светлана Берило
Встреча в ДК с помощником СК РФ

Накипело

Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
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В холле перед кабинетом, куда по одному заходили жители района, чтобы лично рассказать помощнику Бастрыкина о ситуации в Мостовском, эхом слышатся фразы про "уже накипело" и "бездействие".

Жительница поселка Мостовской рассказывает РИА Новости, что пришла на прием к Комиссарову, чтобы рассказать об обстоятельствах увольнения сотрудников правоохранительных органов, которые "действительно боролись с этими малолетками". "У нас есть информация о том, что против этих ребят даже возбудили уголовные дела без каких-либо доказательств… Их просто заказали", – говорит собеседница, добавляя, что местным правоохранителям "уже никто не верит".

Ей вторит житель Мостовского, он утверждает, что столкнулся с "фальсификацией уголовных дел" и бездействием правоохранителей и судей. Пришедшие на прием к Комиссарову утверждают, что такая ситуация в районе сложилась с 2010 года.

Другая жительница Мостовского Светлана Соломатина пришла к помощнику Бастрыкина, чтобы выразить недоверие краевому следственному комитету. "У меня не исполнено судебное решение. Суд еще в 2014 году постановил возбудить в отношении местного следователя уголовное дело, апелляция краевого суда оставила решение без изменения. До сих пор дело не возбуждено, а этот следователь по-прежнему работает", – поясняет собеседница.

По словам Соломатиной, ее сын погиб в ДТП в 2012 году. Женщина уверена, что причиной происшествия стали "пьяные гонки, в которых принимали участие сотрудники полиции". "Я только в 2014 году добилась того, чтобы сотрудник полиции, находившийся за рулем в тот день, был осужден. Остальные сотрудники были уведены от уголовной ответственности", – уверена женщина, пришедшая на прием.

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© РИА Новости / Утарбеков
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Жительница Псебая Вера Конева обратилась к Комиссарову с заявлением о коррупции в поселке. По ее словам, она неоднократно обращалась к правоохранителям по поводу избиения своей 92-летней родственницы. "Я уже в течение трех лет пишу во все органы об этом… никаких результатов. Я тоже пошла на митинг. Просто прорвало уже… Не по доброте душевной закрывают на это глаза. Творится беззаконие", – уверена женщина.

По ее словам, когда она обратилась в полицию в последний раз, ей пообещали, что она "сядет раньше уголовника": "Сказали, что мне найдут статью, и что мне нужна психиатрическая экспертиза". Собеседница агентства уверена, что жителям поселка "бесполезно" обращаться в органы. "Поэтому люди и вышли на митинг. Я не одна такая с претензиями к органам. Но люди боятся. Я тоже через страх это делаю", – признается Конева.

© РИА Новости / Светлана БерилоСтарший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
© РИА Новости / Светлана Берило
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров

Ценная информация

Комиссаров после личного приема жителей заявил, что поступившие обращения относительно работы правоохранительных органов вызывают "определенную тревогу".

"Я провел личный прием граждан здесь, меня интересовала информация, которую граждане хотели сообщить, что, по их мнению, не было учтено следствием на настоящий момент… Информация ценная, которая будет проверена следственным путем и которая послужит, наверное, для каких-то серьезных выводов и решений", — сказал Комиссаров журналистам после приема.

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Представитель СКР не стал уточнять, сколько граждан к нему обратились и какую информацию от них получил, но пообещал, что "по всем заявлениям будет принято решение, они будут самым внимательным образом рассмотрены". Комиссаров подчеркнул, что определенную тревогу вызвали "заявления граждан по действиям не только Следственного комитета, но и иных правоохранительных органов и должностных лиц".

Кроме того, помощник Бастрыкина подчеркнул большую роль "небольшого СМИ", без которого о ЧП в поселке никто бы не узнал. "СМИ не дали эту ситуацию замолчать, они сделали все, чтобы она приобрела общественный резонанс и то, что на сегодняшний день дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, расследуется следователями из Москвы, это в том числе и ваша заслуга", — резюмировал он.

В СК добавили, что по отдельным обращением будет назначена процессуальная проверка, расследование резонансного дела продолжается.

© Фото : Предгорье online/Дмитрий БунтуриВстреча жителей Псебая с представителями правоохранительных органов Краснодарского края
© Фото : Предгорье online/Дмитрий Бунтури
Встреча жителей Псебая с представителями правоохранительных органов Краснодарского края
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