Главе кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о "Зимней вишне"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявили обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя Вишня", сообщила представитель СК Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого они проходят по статьям "халатность" и "растрата". Кроме того, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра, которую было необходимо провести до 18 марта 2018 года.

Также Мамонтова подозревают в использовании служебного положения для хищения средств на сумму более 1,8 миллиона рублей в период с июня 2015 по апрель 2018 года.

© СК РФ Задержание начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова © СК РФ Задержание начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова