В Ингушетии нашли подозреваемых в убийстве супружеской пары

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следователи установили подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству супружеской пары в Ингушетии, ими оказались 41-летний и 26-летняя местные жители, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, утром 17 мая в районе новостроек на западной окраине Назрани в салоне автомобиля Toyota Corollа было обнаружено тело 49-летнего жителя республики Амирхана Санталиева с огнестрельным ранением головы. Тело его супруги Заремы нашли на следующий день в селении Майское недалеко от железнодорожных путей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела…, установлены лица, причастные к его совершению", — говорится в сообщении.

Как сообщается, подозреваемая задержана, сейчас она находится под стражей. Второй подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.