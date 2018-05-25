В Ингушетии нашли подозреваемых в убийстве супружеской пары

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следователи установили подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству супружеской пары в Ингушетии, ими оказались 41-летний и 26-летняя местные жители, сообщается на сайте СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела…, установлены лица, причастные к его совершению", — говорится в сообщении.
Как сообщается, подозреваемая задержана, сейчас она находится под стражей. Второй подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.