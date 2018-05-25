Жителя Саранска будут судить за распространение детской порнографии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в распространении и публичной демонстрации порнографических материалов с изображением детей, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый зарегистрировал в одной из социальных сетей пользователя под вымышленным именем. В дальнейшем с этой страницы он стал осуществлять поиск видеоматериалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

"Обнаружив такой видеофайл, он добавил его к себе на интернет-страницу, не ограничив доступ к его просмотру. В результате просмотреть его мог любой пользователь социальной сети. Согласно заключению комиссии экспертов, видеозапись признана порнографической. 44-летний мужчина обвиняется в распространении и публичной демонстрации в сети интернет записи с изображением несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.