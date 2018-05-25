В МВД рассказали подробности о мужчине, захватившем заложников в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции установили, что мужчина, который удерживал трех заложников на востоке Москвы, ранее заявлял в полицию с сообщением о незаконном отчуждении части его квартиры в Москве, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

В четверг сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу, так как он нанес себе ножевое ранение при задержании. СК РФ возбудил уголовное дело.

"Сотрудниками полиции установлено, что гражданин, незаконно удерживавший семью в квартире на улице Молостовых, ранее обращался в полицию с сообщением о том, что якобы "черными риэлторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире", — сообщил Титов.

В ходе проверки было установлено, что квартира принадлежала на праве общей долевой собственности в следующих долях: заявителю – одна третья доли, его бывшей жене – две третьих доли. Сын мужчины, действуя по доверенности матери, продал две трети доли квартиры потерпевшему.

Титов отметил, что после заселения потерпевших в квартиру они заявляли в полицию о конфликтах с владельцем квартиры. Были организованы проведения проверок.

"Отдельно отметим, что в результате проведенных проверок факт незаконного отчуждения семьей потерпевших доли в квартире по улице Молостовых своего подтверждения не нашел", — добавил Титов.