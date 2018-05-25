Жителя Волгоградской области обвинили в смерти годовалой дочери при пожаре

ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Жителя Волгоградской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственной дочери, которая погибла в пожаре, вызванном неисправной проводкой, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, после завершения расследования уголовного дела против жителя Калачевского района Волгоградской области его обвинили в причинении смерти по неосторожности. В доме из-за неисправной проводки произошло короткое замыкание, что вызвало пожар. В огне погибла годовалая девочка.

"В сентябре 2017 года обвиняемый… незаконно подсоединился к сетям, что привело к трагедии. В результате аварийного режима работы проводки и электроприборов 10 февраля 2018 года рано утром в доме произошло короткое замыкание и последующее воспламенение. В результате пожара погибла годовалая дочь подследственного", — уточняет ведомство.

Как отмечает прокуратура, от электроэнергии дом был отключен за год до трагедии, и глава семейства не раз самовольно подключался к сетям, невзирая на предписания энергетиков и привлечение к административной ответственности.

"Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Калачевского района, направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает в релизе ведомство.