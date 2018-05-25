В Челябинской области осудили мужчину, шесть лет насиловавшего падчерицу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 22 годам колонии мужчину, который в течение шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, сообщает региональная прокуратура.

Помимо надругательства над несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, житель Пластовского района обвинялся в убийстве, разбое и поджоге.

Следствие установило, что в сентябре 2012 года мужчина с целью хищения имущества проник в дом 74-летней односельчанки, где напал на нее и нанес ножевые ранения. Убедившись в смерти пенсионерки, он похитил имущество на сумму около 5 тысяч рублей и поджег дом.

С 2010 по 2016 год мужчина, по данным прокуратуры, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы 2000 года рождения, а также угрожал убийством девочке, жене и теще.

"Суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к приговору было частично присоединено наказание, назначенное мужчине 6 июля 2015 года за угрозу убийством. По окончательному приговору житель Челябинской области осужден на 22 года 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима. Суд удовлетворил исковые требования дочери убитой пенсионерки и взыскал 302 тысячи рублей в счет возмещения причиненного имущественного вреда и 1,5 миллиона рублей морального вреда.