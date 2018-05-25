Житель Чебоксар изнасиловал соседку под угрозой выбросить ее из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Житель Чебоксар, изнасиловавший соседку под угрозой выбросить ее из окна пятого этажа, проведет 5 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

По данным следствия, 7 ноября 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате в общежитии, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 33-летней знакомой, угрожая выбросить ее из окна с пятого этажа. Затем он вышел в магазин, закрыв ее снаружи. Потерпевшая в это время успела позвонить в службу 02 и сообщить о совершенном в отношении нее преступлении. Когда мужчина вернулся, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Причастность осужденного к преступлению подтверждается результатами проведенного обыска, заключениями медицинской и дактилоскопической судебной экспертизы, а также показаниями потерпевшей и свидетелей. Житель Чебоксар признан виновным в изнасиловании, совершенном с угрозой убийством. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении СУСК.

Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет две непогашенные судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.