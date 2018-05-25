Житель Чебоксар изнасиловал соседку под угрозой выбросить ее из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Житель Чебоксар, изнасиловавший соседку под угрозой выбросить ее из окна пятого этажа, проведет 5 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
"Причастность осужденного к преступлению подтверждается результатами проведенного обыска, заключениями медицинской и дактилоскопической судебной экспертизы, а также показаниями потерпевшей и свидетелей. Житель Чебоксар признан виновным в изнасиловании, совершенном с угрозой убийством. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении СУСК.
Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет две непогашенные судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.