С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Эксперты судебно-медицинской лаборатории Москвы планируют завершить идентификацию тел погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье к концу июля, заявил РИА Новости губернатор Оренбургской области Юрий Берг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в оренбургский Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

"Я был на месте трагедии и в бюро судебно-медицинской экспертизы, где готовили останки погибших для лаборатории. Работа очень большая. Мы ничего не скрываем от родственников, прилетали эксперты из этой лаборатории, объяснили всю методику процедуры, и нет физической возможности ускорить идентификацию. Эксперт на последней встрече сказал, что к концу июля закончат эту работу", — сказал губернатор.

Он отметил, что власти области разбирались во всех проблемах родственников погибших и практически решили все вопросы.

В начале мая Генпрокуратура РФ опубликовала ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина и заявила, что утверждения о необоснованно длительном проведении экспертиз тел погибших при крушении Ан-148 не подтвердились. Как ранее писал депутат на своей странице в Facebook, в апреле этого года к нему обратилась мать погибшей в авиакатастрофе девочки. По словам парламентария, женщина не может похоронить дочь из-за долгого ожидания генетических экспертиз, при этом отмечается, что останки дочери должны были отдать родственникам в течение трех месяцев.

Как говорилось в письме за подписью заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня, опубликованном в Facebook Швыткина, "доводы о необоснованно длительном проведении молекулярно-генетических экспертиз проверены и не подтвердились", "по завершении экспертных исследований останки тел погибших будут переданы родственникам для захоронения".