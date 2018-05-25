Глава МЧС Кемеровской области задержан по делу о халатности и растрате‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника кемеровского ГУ МЧС Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Чиновников задержали по подозрению в халатности и растрате. Скоро следователи планируют предъявить обвинение и попросить суд заключить их под стражу.

Установлено, что задержанные с 2017 года не планировали и не осуществляли проверку в ТЦ "Зимняя вишня". Также выявлена причастность Мамонтова и других лиц к растрате средств регионального МЧС на сумму около двух миллионов рублей.

По делу кроме чиновников проходят еще несколько человек.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет. После трагедии глава Кузбасса Аман Тулеев покинул свой пост.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

После кемеровской трагедии МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех ТЦ, где есть развлекательные центры, и нашли нарушения в каждом втором.

Расследование дела

Всего в рамках расследования уголовного дела задержаны восемь человек.

В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. Позже суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ, Александра Никитина, а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит здание торгово-развлекательного центра, Юлия Богданова и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Накануне суд продлил до 25 августа арест Игорю Полозиненко — главе компании "Системный интегратор", которая обслуживала систему противопожарной безопасности в торговом центре.

А в начале мая СК назначил дополнительные экспертизы. Также устанавливаются все чиновники, причастные к трагедии.

Решение приняли после недавней встречи с потерпевшими. Новые проверки призваны подтвердить или опровергнуть озвученные пострадавшими доводы и версии.

"В их числе (назначенных исследований и проверок. — Прим. ред.) — специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске", — сообщили в СК.