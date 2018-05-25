В Заполярье лор повредил пациентке глазницу при лечении гайморита

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Врач-оториноларинголог в Мурманской области получил два года ограничения свободы за повреждение глазницы пациентке при лечении гайморита, сообщается на сайте СК РФ.

В мае прошлого года врач больницы в Мончегорске во время проведения гайморотомии женщине 1972 года рождения нарушил технику проведения оперативного вмешательства и допустил дефект в оказании медпомощи. Потерпевшая получила оскольчатые переломы глазницы, у нее сформировалось неизгладимое косоглазие правого глаза.

Дело было возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

"В ходе следствия и судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", — говорится в сообщении.