СК опроверг данные о возбуждении уголовного дела по заявлению Винника

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный департамент МВД не возбуждал уголовных дел по заявлениям россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что на жизнь Винника готовилось покушение в тюрьме в Греции. После этого знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Винника.

"Сообщаем, что в Следственном департаменте МВД России по заявлениям Винника А.В. уголовные дела не возбуждались", — сказал собеседник агентства. Принятие решений по результатам проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК РФ, относится к компетенции Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с подследственностью, предусмотренной ст. 151 УПК РФ.

Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.