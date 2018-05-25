В Белгородской области назвали причину гибели ребенка в детском саду

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Следствие выяснило, что пища, которую ел умерший от асфиксии в детском саду Старого Оскола Белгородской области 2-летний мальчик, была приготовлена с нарушением технологии, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что днем 15 мая во время еды в детском саду Старого Оскола ребенок подавился и потерял сознание. Сотрудники дошкольного учреждения и прибывшие врачи не смогли спасти малыша. СК начал доследственную проверку по факту произошедшего.

"По версии следствия… мальчик подавился и скончался в результате асфиксии. Согласно технологической карты, блюдо "Зеленый горошек отварной" перед подачей разминается в пюре, однако этого сделано не было", — отмечает СУСК.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следователями в детсаду изъята документация, регламентирующая деятельность по предоставлению услуг воспитанникам, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Прокуратура Белгородской области после случившегося проверила в детском саду "Журавушка" соблюдение санитарных норм и правил при организации питания воспитанников и обнаружила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Расстановка технологического оборудования на пищеблоке не учитывает последовательность технологических процессов, что не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Установлено ненадлежащее хранение продуктов питания на пищеблоке", — информирует надзорное ведомство. В отношении заведующей и четырех работников сада, ответственных за организацию питания, прокуратурой возбуждены административные дела.