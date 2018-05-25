В Югре выясняют обстоятельства смерти подростка на промзоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли на промзоне в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство уточняет, что днем в четверг на территории промышленной зоны в районе речного порта в городе Белоярский было обнаружено тело 13-летнего подростка без видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Отмечается, что следователи проводят процессуальную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст возможность установить точные причины смерти мальчика.