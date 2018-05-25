СК завел дело против двух кемеровских чиновников по делу о "Зимней вишне"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дело возбуждено против начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, подозреваемых в халатности и растрате, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате", — сказала она.

По словам Петренко, Мамонтов и Терентьев, с 2017 года не запланировали и не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Кроме того, была выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около двух миллионов рублей.

В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия, добавила Петренко. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу.