СК завел дело против двух кемеровских чиновников по делу о "Зимней вишне"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дело возбуждено против начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, подозреваемых в халатности и растрате, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам Петренко, Мамонтов и Терентьев, с 2017 года не запланировали и не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Кроме того, была выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около двух миллионов рублей.
В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия, добавила Петренко. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу.