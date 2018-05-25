В Хабаровском крае на пятилетнего мальчика упало спиленное дерево

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после падения спиленного дерева на ребенка, который гулял на детской площадке, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в пятницу.

Как сообщает следствие, директор дома культуры села Гродеково Хабаровского края решила спилить высокое сухое дерево, которое находилось рядом с детской площадкой у клуба. Вечером 22 мая 2018 года она попросила одного из руководителей творческого коллектива ей помочь. Мужчина стал пилить дерево, а директор ограничила проход играющих неподалеку детей к опасной зоне.

"При падении спиленного дерева его верхушка задела 5-летнего мальчика, причинив тяжелые травмы. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "халатность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины, который пилил дерево, полицейские также проводят проверку на наличие в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".