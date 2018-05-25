На Курилах бастовавшие рабочие из Киргизии вышли на стройку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая — РИА Новости. Рабочие из Киргизии, которые почти неделю бастовали из-за отсутствия зарплаты на Курилах, вышли на стройку, сообщил РИА Новости в пятницу депутат собрания Северо-Курильского городского округа Леонид Котенко.

"Правда, вернулись на работу не все. У меня есть сведения о 35 рабочих, которые продолжили трудиться на строительстве объектов в Северо-Курильске", — сказал Котенко.

В понедельник стало известно, что около 70 иностранных рабочих из Киргизии отказались выходить на стройку трех объектов в Северо-Курильске из-за того, что подрядчик — ООО "СПИРО" третий месяц не платит им зарплату. Против работодателя заведено уголовное дело. Прокуратура Сахалинской области уже установила факт задолженности перед 45 рабочими.

Работодатель выставил мигрантов из общежития на улицу, а местная администрация предоставила им для временного расселения муниципальное здание бывшей гостиницы, где есть электричество и куда подвозят воду. Местные жители не оставили иностранцев в беде и помогали, чем могли: продуктами, предметами гигиены и деньгами.

Еще 23 человека из тех, кто бастовал, в предстоящий понедельник отправятся на Камчатку в поисках работы, деньги на билеты им собирали всем миром.

По словам Котенко, работодатель выплатил деньги части рабочих, и то только минимум, положенный по договору, без полагающихся им надбавок за работу в условиях, приравненных к Крайнему Северу, это чуть более 11 тысяч рублей.

Один из тех, кто в составе группы из 23 человек отправится на Камчатку, Шукурулло рассказал, что он, как и его товарищи, решил уехать, прежде всего, потому что им нужно срочно продлевать документы на пребывание в России.

"Работу… Ну, предлагают, не предлагают, а уезжать надо, продлить документы, да и здесь нам толком никто ничего не пообещал", — сказал рабочий.