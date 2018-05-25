В якутское село, где убили пять человек, направили бригаду психологов

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Бригада психологов направлена в село Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии, где произошло массовое убийство, сообщил РИА Новости в пятницу представитель администрации района.

Ранее сообщалось, что в четверг днем один из местных жителей Булгунняхтаха напал на односельчан. Жертвами стали пять человек, среди них — десятилетний ребенок. Потом мужчина покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

Погибшие были из трех разных семей. В доме, где застрелили женщину с ребенком, находилась и дочь этой женщины. Девочка спряталась и осталась жива. Также невредимыми остались ее бабушка и дедушка, которые в тот момент работали в огороде на другом участке. Среди погибших — трое мужчин, проживавших в соседних домах.

"В Булгунняхтах направлена группа психологов из семи специалистов. Это психологи из центра социально-психологической поддержки молодежи и школы. Они будут работать с выжившей девочкой. Помогать другим жителям села", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что администрация района поможет семье девочки. В настоящее время она находится под опекой бабушки и дедушки. Кроме того, по его словам, дату похорон погибших определят родственники после того, как следствие закончит все необходимые процедуры.

С пятницы на территории Хангаласского района объявлен трехдневный траур.