Опубликовано видео штурма квартиры с заложниками в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Опубликовано видео штурма квартиры в Москве, в которой вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек, в частности его разместил на своем сайте телеканал НТВ.

На записи видно, как силовики вскрывают квартиру и заходят внутрь.

В квартире беспорядок, а посередине коридора стоит ванна.

В четверг сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Позже в МВД сообщили о задержании злоумышленника. СК возбудил уголовное дело.