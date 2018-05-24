На востоке Москвы при захвате заложников погиб человек

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. При захвате заложников на востоке Москвы погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.



Ранее мужчина выстрелил в потолок. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате.

В Москве на улице Молостовых отец семейства взял в заложники жену и ребенка. Неадекват открыл стрельбу и кого-то ранил. Полиция и врачи на месте. Сумасшедший уже заявил, что готов вести переговоры только через соцсеть pic.twitter.com/XzTmI3bUJB — Lekert (@AndreyLekert) 24 мая 2018 г.

​

Как сообщает телеканал НТВ в Twitter, злоумышленник — 57-летний художник Александр Боровой. СМИ ссылаются на информацию в соцсетях мужчины.

Территорию вокруг здания оцепили.



