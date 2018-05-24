В Ростовской области при обрушении породы в шахте погиб горняк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении горной породы в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК Галина Гагалаева.

По версии следствия, 21 мая в результате частичного обрушения горной породы при проведении горных работ в шахте 41-летний работник получил травмы, от которых скончался.

"Установлено, что случившееся стало возможным в результате того, что гендиректором шахты не были выполнены требования законодательства по безопасности выполнения горных работ", — сказала Гагалаева.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. Директор шахты допрошен следователем в качестве подозреваемого. Около 40 работников шахты допрошены в качестве свидетелей, проведены обыски, назначены экспертизы.