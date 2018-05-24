Врачи пока не достали пулю из шеи пострадавшего при стрельбе школьника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи пока не извлекли пулю из шеи ребенка, пострадавшего при стрельбе из "пневматики" в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости сотрудник администрации города.

По его словам, пострадавший ребенок 2008 года рождения во вторник вечером был госпитализирован в городскую больницу с пулей в шее. Ему была оказана первая медицинская помощь.

"По согласованию с областными специалистами было принято решение вести рану консервативно в связи с местом локализации и риском осложнений при извлечении инородного тела", — сказал собеседник агентства.

В четверг ребенок был переведен в детскую областную больницу. По информации сотрудника горадминистрации, пуля у школьника не извлечена.

"Пуля не извлечена… Будет решать консилиум врачей в Ростове, что делать дальше с ней", — добавил он. Самочувствие ребенка, по его информации, удовлетворительное, с ним находится его мама.

Как сообщил областной СК, школьник устроил стрельбу из "пневматики" 22 мая. Один ребенок пострадал. По данным медиков, его состояние средней степени тяжести. Проверка по данному факту была организована полицией, однако СК инициировал передачу себе материалов проверки из производства органов полиции.