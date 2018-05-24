В Коми учитель установил камеру в школьном женском туалете

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следователи в республике Коми возбудили уголовное дело в отношении учителя одной из поселковых школ, который установил видеокамеру в школьном женском туалете, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

"Видеокамеру обнаружили в женском туалете поселковой школы в Республике Коми. Следователи выяснили, что установил ее один из учителей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводятся необходимые следственные действия.