На Кубани бизнесмен, отправивший неисправный автобус в рейс, пойдет под суд

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, отправивший неисправный автобус в рейс, который опрокинулся в Черное море, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в августе 2017 года автобус, перевозящий рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае, в результате чего погиб 21 пассажир и 30 человек пострадали.

"Вечерадзе обвиняется в совершении преступления, предусмотренного третьей частью статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Вечерадзе не провел технический предрейсовый осмотр автобуса и допустил к работе в качестве водителя Карапета Микаеляна, не прошедшего стажировку, обучение, проверку знаний и медицинский осмотр.

Как установило следствие, водитель нарушил правила и превысил скорость, в результате чего не мог контролировать движение автобуса, не справился с управлением и допустил его падение в море. Он признан виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что приговором суда Микаеляну назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Максимальная санкция статьи, по которой обвиняется Вечерадзе, составляет шесть лет лишения свободы.