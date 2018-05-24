В Нижнем Новгороде освободили девушку, запертую насильником в гараже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Девушка, которую освободили из гаража в Нижнем Новгороде, где ее удерживал насильник, была не единственной его жертвой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК России по Нижегородской области Юлия Склярова.
"Есть основания полагать, что спасенная девушка была не единственной жертвой насильника. У следователей и оперативных сотрудников полиции имеется соответствующая информация, и они работают в этом направлении. Мы проверяем сведения по поводу других возможных жертв и обращаемся к жителям, располагающим данными о деятельности обвиняемого, с просьбой позвонить в следственный комитет", — рассказала Склярова.
Она также отметила, что в полицию не поступало заявления о пропаже девушки, которая провела в гараже насильника как минимум одну ночь, была только оперативная информация, в ходе проверки которой и обнаружили жертву.