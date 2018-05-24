В Нижнем Новгороде освободили девушку, запертую насильником в гараже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Девушка, которую освободили из гаража в Нижнем Новгороде, где ее удерживал насильник, была не единственной его жертвой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК России по Нижегородской области Юлия Склярова.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками, отрабатывая оперативную информацию об удержании в одном из гаражей Автозаводского района молодой девушки, 19 мая освободили 18-летнюю потерпевшую, которая в тот момент находилась под воздействием сильнодействующих препаратов. Потерпевшая госпитализирована. Задержан подозреваемый — житель Автозаводского района, который совершил в отношении девушки действия сексуального характера.

"Есть основания полагать, что спасенная девушка была не единственной жертвой насильника. У следователей и оперативных сотрудников полиции имеется соответствующая информация, и они работают в этом направлении. Мы проверяем сведения по поводу других возможных жертв и обращаемся к жителям, располагающим данными о деятельности обвиняемого, с просьбой позвонить в следственный комитет", — рассказала Склярова.

Она также отметила, что в полицию не поступало заявления о пропаже девушки, которая провела в гараже насильника как минимум одну ночь, была только оперативная информация, в ходе проверки которой и обнаружили жертву.