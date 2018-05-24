Депутат отправил запросы о тщательном расследовании дела экс-мэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что направил запросы в прокуратуру, Следственный комитет РФ и МВД РФ о проведении тщательного расследования дела бывшего главы ялтинской горадминистрации Андрея Ростенко.

Басманный суд Москвы в среду арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по обвинению в превышении должностных полномочий.

По словам Козенко, слова которого приводит его пресс-служба, он "уже направил в адрес прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и МВД РФ запросы о проведении тщательного расследования ситуации".

Депутат также поддержал позицию главы Крыма Сергея Аксенова, назвавшего неверными выводы следователей по делу бывшего мэра Ялты.

"Готов оказать всестороннюю поддержку для восстановления справедливости", – добавил Козенко.

По мнению депутата, задержание Ростенко "было неправомерным".

"На сегодняшний день доказательства, что Андрей Ростенко – преступник, не предоставлены. Соответственно, такие действия нельзя назвать правильными и правомерными. Существуют определенные принципы работы правоохранительных органов, а для задержания нужны неоспоримые доказательства. Должна быть законодательная справедливость к любому человеку, независимо от его положения и фамилии. Все это выглядит как действия, имеющие признаки политического заказа", — сказал Козенко.

Глава Крыма Аксенов в среду заявил, что в материалах уголовного дела в отношении Андрея Ростенко фигурирует земельный участок площадью 26 соток на побережье, который, по его словам, сегодня находится в собственности республики. Аксенов считает, что следствие не разобралось в ситуации.